Mitbegründerin der CDU aus Moers : 100. Geburtstag am Tag der Einheit

Moers Elfriede Eurich zählt zu den Gründungsmitgliedern der CDU. Seit drei Jahren lebt sie im Seniorenstift Bethanien. Das ist ihr Rezept für ein hohes Alter.

Dass Elfriede Eurich ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag hat, mag Zufall sein. Und trotzdem passen ihr politisches Engagement und der 3. Oktober gut zusammen. Denn die gebürtige Wuppertalerin, die seit drei Jahren im Seniorenstift Bethanien in Moers lebt, zählt zu den Gründungsmitgliedern der CDU und „war schon immer sehr an Politik interessiert“, berichtet Tochter Gisela Donath. Ehemann Klaus Eurich war sogar viele Jahre Mitglied im Moerser Stadtrat.

Geheiratet hat das Paar 1942 in Wuppertal. „Mit Kutsche“, erinnert sich die Seniorin, die in ihrer Geburtsstadt als Sekretärin tätig war. Die Jubilarin lebte einige Jahre in Thüringen und ist nach dem Krieg im Oktober 1945 mit ihrem Ehemann nach Moers gezogen. Dort verbrachte sie die meiste Zeit ihres Lebens. In den Urlaub fuhr sie öfters nach Cuxhaven, mit der Familie an die Nordsee und in jüngeren Jahren gerne nach München. Neben der Politik interessiert sie sich für Sport, insbesondere für Fußball und Tennis, und hatte früher sogar ein Händchen für kleinere Reparaturarbeiten an Technik-Geräten, wie Fernsehern. „Wenn etwas kaputtging, brachte man es immer erst zu unserer Mutter“, so Tochter Gisela.