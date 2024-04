Diskussion um nächste Eishallen-Saison in Moers „Kindeswohl ist wichtiger als Sparen“

Moers · Zweimal hat es verkürzte Saisonzeiten in der Enni-Eiswelt gegeben. Der GSC Moers macht sich für eine Rückkehr zu den alten Zeiten stark. Erste Verbündete in der Politik hat er gefunden. Warum die Enni dennoch eine dritte kurze Saison vorschlagen will.

17.04.2024 , 18:00 Uhr

Eine beliebte Veranstaltung fand im Februar in der Eishalle statt: der „Aktionstag für Menschen mit Handicap“. Foto: Enni