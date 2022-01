Defekt in der Kühlanlage : Eishalle in Moers bleibt zunächst bis Dienstag geschlossen

Eisdisco in der Moerser Eissporthalle. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Wegen eines Defekts in der Kühlanlage ist die Moerser Eissporthalle im Solimare nach der Betriebspause an Silvester und Neujahr auch am Sonntag geschlossen geblieben. Wann sie wieder öffnet, hängt auch von den aktuellen Temperaturen ab.

Schlechter Start ins neue Eislaufjahr; durch einen Defekt in der Kühlanlage ist die Moerser Eissporthalle im Solimare nach der Betriebspause an Silvester und dem Neujahrstag auch am Sonntag geschlossen geblieben. Wie Benjamin Beckerle, zuständiger Bereichsleiter der Enni Sport & Bäder Niederrhein, mitteilte, sei bereits während der Eislaufzeit am Donnerstagabend einer von zwei Verdichtern ausgefallen.

„Bei 15 Grad Außentemperatur und verstärktem Publikumsverkehr in den Ferien können wir den Betrieb mit nur einem Verdichter nicht mehr aufrecht halten“, sagt Beckerle. Ein auf die Montage von Kühlanlagen spezialisiertes Unternehmen könne das Bauteil erst am Montag austauschen und überprüfen. „Erst danach steht fest, ob wir den Verdichter reparieren können oder ihn komplett erneuern müssen und wann wir den Eisbetrieb wieder normal aufnehmen können.“

Bei den aktuell frühlingshaften Temperaturen wird die Eishalle aber mindestens bis Dienstag geschlossen bleiben. „Dann kündigen Meteorologen bis zur Wochenmitte fallende Temperaturen um den Gefrierpunkt an, bei denen wir die Anlage ab Dienstag auch mit nur einem Verdichter betreiben könnten“, erklärt der Bereichsleiter. Dann sollten Kufenflitzer die Eishalle in der restlichen zweiten Ferienwoche wieder täglich von 10 bis 17 nutzen können.