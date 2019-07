Eisvergnügen in der Grafschaft : Mmmmmmhhhhhh, Moers!

Moers Von A wie Amarena bis Z wie Zabaglione: Eigentlich möchte man nur noch genießen im Sommer. Wir haben geschaut, wo es was in Moers an Eis zu schlecken gibt.

Von Michelle Abts und Fiona Garden

Sommerliche Temperaturen, Sonnenschein und natürlich Eis. Auch in der Moerser Innenstadt bieten gleich mehrere Eiscafés ihre kalten Köstlichkeiten an: das Café Mehrhoff an der Neustraße 40 am Stadtpark, das Eiscafé Adria am Königlichen Hof an der Steinstraße 49 und das Eiscafé Riva im Zentrum der Innenstadt am Altmarkt 4.

Für Genießer gibt es eine Vielzahl an alt bekannten und neuen Sorten. Am meisten Auswahl bietet Adria mit momentan 40 Sorten im Angebot. Mit weiteren 78 Rezeptvariationen wird das Angebot vervielfältigt. Riva hat wechselnd rund 20 Eissorten im Programm. Beide Cafés richten ihr Angebot saisonal und nach Nachfrage aus. Bei Mehrhoff gibt es fünf verschiedene Sorten, wobei sich eine immer abwechselt. Besonders beliebt sind dieses Jahr Fruchteissorten wie Melone, Aprikose oder Himbeere. Aber auch die Klassiker wie Schokolade, Vanille und Erdbeere dürfen nicht fehlen.

Die Klassiker wie Spaghettieis und den frischen Erdbeerbecher fehlen in keinem Eiscafé. „Das Spaghettieis ist immer angesagt. Es kann aber auch einfach an der Gewohnheit liegen, nicht immer etwas Neues ausprobieren zu wollen“, sagt Sebastiano Fontanella. Wenn es mal schnell gehen muss, kann man seinen Eisbecher auch unterwegs genießen. Das Café Mehrhoff bietet die klassischen Eissorten wie Schokolade, Erdbeere oder Vanille an: „Bei den Kindern kommen diese Sorten immer gut an“, sagt Andrea Mehrhoff.

Verspielte Kobolde und Feen entdecken kleine Schätze im Kinderüberraschungsbecher bei Adria. Auch der Marshmallowbecher erfreut die kleinen Gäste. Auch Riva bietet die klassischen verspielten Kinderbecher an. Jedes Eiscafé sorgt mit farbenfrohen Streuseln für ein kunterbuntes Zaubereis. „Wir haben eine Palette von zehn bis zwölf Verzierungen. Von Streusel bis Krokant ist für jeden etwas dabei“, sagt Sebastiano Fontanella, Geschäftsführer von Adria.

Schleckermäuler freuen sich auf die besonderen Spezialitäten der einzelnen Eiscafés. „Bei uns gibt es das bekannte Riva Eis. Es besteht aus Vanille, Eierlikör, Amarena und Krokant“, sagt Cosma Lavinia, Geschäftsführerin von Riva. Mehrhoff bietet zu jedem Eis seine spezielle süße Sahne an. „Der Schlemmerbecher, der Schokobecher, die Eisschokolade oder der Eiscafe sorgen für eine Abkühlung“, sagt Mehrhoff. Erwachsene Gaumen freuen sich auch besonders über verschiedene Likörbecher im Adria.

Das Arzneimittel gegen Schwitzen: ist Eis. „Bei 37 Grad oder mehr sind die Leute lieber Zuhause. Ideal sind 26 Grad, dann sind viele Leute in der Stadt unterwegs und gönnen sich gerne ein Eis“, sagt Lavinia von Riva. Sonnenschirme spenden den ersehnten Schatten und bewahren das Eis vor dem zu schnellen Schmilzen. Adria hat einen offenen Innenbereich, so dass das Wetter beim Eisgenuss nicht mehr so eine große Rolle spielt. Der angrenzende Stadtpark bei Mehrhoff bietet auch viele schattige Sitzplätze für den Eisgenuss in der Natur.

Für Körper und Seele bietet Fontanella bei Adria nur natürliche Produkte an. „Wir verzichten auf künstliche Farbstoffe. Die Qualität unseres Eises wird ständig geprüft und alles ist nachhaltig produziert“, sagt er. Alle drei Eiscafés stellen ihr angebotenes Eis selbst her. „Im Raum hinter unserem Eisfenster bereiten wir mit Eismaschinen unserer Sorten morgens frisch zu“, sagt Mehrhoff.

Auf Unverträglichkeiten wird bei den Eiscafés Adria und Riva geachtet. „Alle Fruchteissorten sind bei uns ohne Laktose. Wir verwenden Wasser statt Milch, dadurch ist das Eis sogar vegan“, sagt Fontanella. Sorten wie Melone, Granatapfel, Himbeere und Zitrone sind dadurch für Jedermann geeignet. „Früher war es so, dass man zu seinem Eis ohne zu Fragen Sahne bekommen hat. Heute ist das natürlich anders. Jetzt fragen wir immer nach, weil nicht jeder die süße Sahne verträgt oder möchte“, erklärt Mehrhoff.

Das Ambiente ist bei allen drei Eiscafés sehr unterschiedlich. „Mit einem Eis von Mehrhoff durch den Stadtpark zu spazieren, bietet sich durch unsere Lage natürlich an“, sagt Mehrhoff. Das Café ist hauptsächlich als Konditorei bekannt. Ab März bis etwa Mitte Oktober bietet es auch Eis zum Mitnehmen im Außenbereich an. Wer gerne in einer großen Gruppe Eisessen geht, findet im Adria bei den vielen Sitzgelegenheiten, im Schatten oder in der Sonne, immer Platz. Durch den Busbahnhof in der Nähe kann man auch auf dem Sprung ein Eis genießen. „Unser Standort hier gefällt mir sehr. Am Altmarkt ist immer was los. Der Umgang mit den Kunden ist für mich der schönste Teil meines Jobs. Außerdem sind die Moerser sehr nette Menschen“, sagt Lavinia von Riva. Das kleine Café mit seinem familiärem Charme verstärkt den herzlichen Charakter der Innenstadt.

Für die gut organisierten Planer gibt es genaue Öffnungszeiten für die jeweiligen Cafés. Adria öffnet seine Türe immer um zehn Uhr morgens – Sonntags ab 13 Uhr – bis spät in den Abend um 21 Uhr. Rivas Zeiten entsprechen den von Adria, nur sonntags beginnt der Eisverkauf schon um elf Uhr morgens. Das Café Mehrhoff startet seinen Arbeitstag sonntags am frühsten: um zehn Uhr. Allerdings können die Besucher unter der Woche bereits um neun Uhr morgens ihren Eishunger stillen. Um etwa 19 Uhr schließt das Café seine Tür.