Einzelhandel in Moers protestiert „Parkgebühren zu erhöhen, ist das falsche Signal“

Der Handelsverband Niederrhein hat die geplante Erhöhung von Parkgebühren in Moers scharf kritisiert. „Wir sind absolut dagegen. Das ist das falsche Signal für die Kunden“, sagte am Dienstag Doris Lewitzky, Geschäftsführerin des Handelsverbands. Der stationäre Einzelhandel befinde sich bereits seit einigen Jahren in einer schwierigen Situation. Der Online-Handel mache ihm das Leben schwer. „Der Einzelhandel versucht, durch Veranstaltungen und Aktionen Kunden in die Städte zu locken. Es ist wichtig, die Erreichbarkeit der Innenstädte und die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Das Parken ist dabei ein wichtiger Punkt“, sagte Lewitzky.