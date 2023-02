Nach zwei Monaten Renovierungsarbeiten Deichmann in Moers macht wieder auf

Das Schuhhaus Deichmann meldet sich mit einem modernisierten Geschäft bei seinen Kunden in Moers zurück: Am Donnerstag, 2. März, 9 Uhr, öffnet die Filiale an der Steinstraße 45 nach dem Umbau wieder ihre Türen. In den neu gestalteten Verkaufsräumen präsentiert der Schuheinzelhändler sein umfangreiches Angebot in einem hellen und freundlichen Ambiente. Der Einkauf soll für die Kundschaft so einfach und komfortabel wie möglich sein, teilte das Unternehmen mit. Darum verbinde Deichmann den stationären Einkauf im Schuhgeschäft mit digitalen Services. „Unter dem Stichwort Energieeffizienz setzen wir bei den Renovierungen wie auch bei Neueröffnungen unter anderem auf neue, besonders effiziente LED-Beleuchtungssysteme mit einem entsprechend hohen Einsparpotenzial. Bei den Energiekosten sparen wir allein hierdurch im Vergleich zur bisherigen Technik zwischen 30 und 40 Prozent“, so das Unternehmen.