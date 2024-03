Discount-Kaufhaus expandiert Zweite Woolworth-Filiale für Moers

Das Geschäft an der Baustraße öffnet künftig montags bis samstags von 9 Uhr bis 19 Uhr. Neben dem neuen Geschäft betreibt Woolworth bereits seit 2019 einen weiteren Standort an der Homberger Straße in der Moerser Innenstadt, in NRW gibt es insgesamt über 160 weitere Filialen. Zwölf Mitarbeitende werden in der neuen Filiale tätig sein. Derzeit werden noch Teilzeitkräfte gesucht. Interessierte können sich unter www.woolworth.de informieren und bewerben.