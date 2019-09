Einzelhandel in Moers : Dammers eröffnet Anlass-Laden

Dirk Dammers im neuen Ladenlokal. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Das alteingesessene Geschäft an der Neustraße startet mit neuer Einrichtung und neuem Konzept durch.

Vorbei sind die Zeiten, in denen mühsam verschiedenste Materialien für einen bestimmten Anlass wie Geburtstag, Hochzeit oder Taufe zusammengetragen werden mussten. Wer in den nächsten Tagen seinen Besuch im Fachgeschäft Dammers an der Neustraße einplant, wird sich über das neue Outfit von „Life Factory“ wundern. „Wir sind der Anlassladen und bieten für jeden Anlass die passende Idee“, sagt Geschäftsinhaber Dirk Dammers zum neuen Ladenkonzept pünktlich zum Firmenjubiläum.

Auch die Ladeneinrichtung hat sich verändert, gibt sich in der schnelllebigen Zeit kundenfreundlich und übersichtlich mit einem durchlaufenden Regalsystem, das nach Themen aufgebaut ist. Dammers hat ein neues Ladenkonzept entwickelt und am Standort Moers, immerhin seit 50 Jahren an der Neustraße, umgesetzt.

„Unser Anlassladen bietet dem Kunden schnell eine gute Lösung für den jeweiligen Anlass“, so Dammers. Bereits im Eingangsbereich erfährt der Kunde Kreatives und Inspiration für saisonale Themen, wie gerade jetzt zum Herbst mit nahendem Halloween-Fest. Oftmals sind nur wenige Handgriffe nötig, um die entsprechenden Materialien zusammenzustellen. Das Regalsystem bietet im 500 Quadratmeter großen, hell gehalten Laden in blauer Gestaltung dank gerade verlaufender Gänge eine leichte Orientierung. „Wir bieten zwar eine Fülle an Ideen, aber immer nach Themen sortiert“, so Dammers. Geplant sind weitere Anlassläden im näherem Umfeld. „Wir filialisieren unsere Idee von Life Factory ab 2020 in anderen Städten.“