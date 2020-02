Handelsverband zur Situation in Moers : Einzelhändler fordern Steuersenkung

Einzelhandelsgeschäfte in der Altstadt Moers. Foto: Julia Hagenacker

Moers Der Handelsverband NRW Niederrhein hat die Ergebnisse seiner aktuellen Jahresumfrage bekanntgegeben. Für Moers sieht man Potenzial. Durchweg negativ beurteilen die Einzelhandelsvertreter hingegen erneut die Steuer- und Abgabenquote in der Grafenstadt. Der Hebesatz von 480 Prozent sei schon heute ein Spitzenwert.

Nach oben, oder nach unten? In welche Richtung geht’s für den Moerser Einzelhandel? Der Handelsverband NRW Niederrhein, der in Moers ansässig ist und in Duisburg und im Kreis Wesel mehr als 5000 Einzelhandelsbetriebe repräsentiert, hat unter anderem für die Grafenstadt eine Prognose erstellt. Zusammengefasst lautet diese: Die Lage ist schwierig, aber nicht hoffnungslos.

Was die Innenstadtentwicklung betreffe, ständen in Moers in den nächsten Monaten große Themen an, sagt Wilhelm Bommann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Die Verlegung des Busbahnhofs am Königlichen Hof, die Entwicklung des Quartiers Haagstraße rund um den Kastellplatz oder des ehemaligen Finanzamtstandorts gehörten beispielsweise dazu. „Alles Themen, die der Handel mit äußerster Aufmerksamkeit beobachtet“, so Bommann. Moers brauche Entwicklungen, die von Maßstäblichkeit und städtebaulicher Qualität geprägt seien. Die Handlungsmaxime müsse die Alleinstellungsmerkmale hervorheben und die endogenen Kräfte fördern.

INFO Moers und Kamp-Lintfort im Spiegel der Zahlen Moers 103.725 Einwohner (Stand 31. Dezember 2018), 34.241 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 6901 Euro einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf, 6523 Euro Einzelhandelsumsatz pro Kopf, Einzelhandelszentralität (ergibt sich aus der Gegenüberstellung des vor Ort erzielten Umsatzes im Einzelhandel zu der am Ort vorhandenen einzelhandelsrele­vanten Kaufkraft): 108,0. Kamp-Lintfort 37.391 Einwohner, 9498 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 6221 Euro einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf, 5805 Einzelhandelsumatz pro Kopf, Einzelhandelszentralität: 106,6.

Investitonen im Innenstadtbereich, wie beispielsweise beim Quartier „Neues Rathaus“, seien deshalb begrüßenswert, sagt der Chef des Einzelhandelsverbands. Erfreulich sei auch, dass in Moers private und öffentliche Investitionen in dreistelligen Millionenbeträgen getätigt würden. Der neue Berufsschulcampus des Kreises, die Erweiterung des Bethanien-Krankenhauses oder der Neubau der Edeka-Unternehmenszentrale in Utfort zeigten, dass auch in Moers die Weichen in Richtung Zukunft gestellt würden.

Durchweg negativ beurteilt der Verbandsvertreter hingegen die Steuer- und Abgabenquote in der Grafenstadt. „Es ist an der Zeit, dass die Moerser im Zeichen sprudelnder Steuerquellen wieder entlastet werden“, so Bommann. „Wir haben kein Verständnis für eine exorbitante Höhe der Grundsteuer B.“ Sie führe zu einem Attraktivitätsverlust als Immobilienstandort und schwäche gleichzeitig die Kaufkraft. In diesem Zusammenhang werde nachdrücklich davor gewarnt, weiter an der Abgabenschraube drehen zu wollen. „Wenn überhaupt, dann nur nach unten“, betont Bommann. Der Hebesatz von 480 Prozent sei in den Kreisen Wesel und Kleve schon heute ein Spitzenwert.

Insgesamt habe die Jahresumfrage gezeigt, dass die Umsätze im Einzelhandel in 2019 unterschiedlich ausfielen, teilt der Verband mit. Die Zahl der Unternehmen, die zumindest das Vorjahresergebnis erreichten beziehungsweise ein leichtes Umsatzplus erzielen konnten, lag bei 70,6 Prozent. Das Ergebnis zeige, dass einerseits das Konsumklima anhaltend hoch war, sagt Bommann.

Die zweite Jahreshälfte habe sich allerdings als nicht so stark erwiesen, was aus seiner Sicht auf einen eher sommerlichen Herbst und ein etwas schwächeres Weihnachtsgeschäft im stationären Handel zurückzuführen sei. „Man darf nicht außer Acht lassen, dass 29,4 Prozent der befragten Unternehmen einen Umsatzrückgang verzeichneten.“