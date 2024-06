Bauarbeiten in Moers Enni sperrt einsturzgefährdete Brücke

Die Buschstraße verläuft parallel zur Römerstraße durch Wohngebiete in Utfort. Nicht alle Anwohner sind traurig über die Brückensperrung. Dadurch sei es in der Siedlung deutlich ruhiger, sagte am Dienstag ein Mann. Die Zahl der Fahrzeuge, die die Straße passieren, habe sich gegenüber früher vervielfacht. Die Straße werde gerne als Ausweichstrecke zur viel befahrenen Römerstraße genutzt, nicht nur von Pkw, sondern auch von Lastwagen. „95 Prozent brettern hier, salopp gesagt, durch“, so der Mann. An das vorgeschriebene Tempo 30 halte sich kaum jemand. Das sei nicht nur nervig, sonder gefährde insbesondere Kinder auf dem Weg zur Kita oder in die Schule. Eingaben von Anwohnern bei Stadt und Polizei seien allerdings ohne Erfolg geblieben.