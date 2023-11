Einsatzkleidung in Moers Warum die Feuerwehr in Zukunft Beige trägt

Die Entscheidung „Beige statt Blau“ hat nichts mit Mode zu tun. Es geht um Wichtigeres: Den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Menschen nämlich, die sich im Einsatz für andere regelmäßig selber in Gefahr bringen. Weil ein Rahmenvertrag zur Beschaffung von Einsatz- und Arbeitsbekleidung bei der Feuerwehr ausläuft, wurde jetzt unter anderem der Ist-Zustand der Retter-Ausstattung in Bezug auf aktuelle Standards – Qualität und Quantität – überprüft. Im Ergebnis sollen demnächst circa 120 hauptamtliche und 300 freiwillige Feuerwehrfrauen und -männer in Moers Beige tragen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden der Politik am 24. November im Feuerwehrausschuss vorgestellt.