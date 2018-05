Moers: Einigung im Streit "Wohnhaus gegen Kneipe"

Moers Das geplante Wohngebäude neben der "Röhre" wird um einen Meter zur Straße vorgezogen, eine Mauer wird hochgezogen, die Terrasse der Szenekneipe bekommt ein festes Dach. Das soll die künftigen Nachbarn des Lokals vor Lärm schützen.

Endlich haben sich die Betreiber der Szenekneipe "Röhre" und die Planer eines Wohnhauses an der Weygoldstraße an einen Tisch gesetzt und nicht nur übereinander, sondern miteinander gesprochen. Mit Erfolg: Sie haben bauliche Maßnahmen zum Schutz der künftigen Hausbewohner vor dem Kneipenlärm vereinbart. Die P & S Projektierungsgesellschaft, die das Wohnhaus plant, will die Front des Gebäudes, das neben dem Lokal entstehen soll, um einen Meter zur Straße hin vorziehen - so dass Röhre und Wohnhaus nicht in einer Flucht stehen. Zum anderen will sie eine bestehende Mauer zwischen der Röhre und dem Wohnhaus vergrößern. Die Röhren-Pächter werden die Terrassen-Pergola durch ein festes Dach ersetzen, das bis zur besagten Mauer reicht. Das teilte Architekt und Investor Hans-Jürgen Pulina von der P & S Projektierungsgesellschaft aus Schwafheim mit.