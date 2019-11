Last-Minute-Deko-Tipps : Adventskranz steht für Vorfreude und Gemütlichkeit

Am Sonntag wird die erste Kerze angezündet. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Sonntag ist es wieder soweit: Die erste Kerze des Adventskranzes wird angezündet. Wer noch keinen Kranz besorgt hat, kann das auch noch kurzfristig erledigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carolin Streckmann

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.“ Wer kennt ihn nicht, diesen bekannten Kinderreim zur Vorweihnachtszeit? Das kurze Gedicht gehört für viele Familien ebenso zum Advent dazu, wie der Kranz, auf den es sich bezieht.

Der Adventskranz ist ein traditioneller deutscher Brauch. Ob selbst zusammen gesteckt oder fertig gekauft – für viele darf er am ersten Advent nicht fehlen. Das heißt aber nicht, dass alle auch rechtzeitig daran denken. „Der erste Advent kommt immer ganz plötzlich“, sagt Ellen Kox, Mitarbeiterin im Moerser Blumengeschäft „Stil und Blüte“, mit einem Schmunzeln. Für die Floristin ist es nicht ungewöhnlich, dass Kunden erst kurz vor dem ersten Adventswochenende eine Bestellung aufgeben. Bei „Stil und Blüte“ sei man – wie wohl auch in den meisten anderen Blumenläden – darauf vorbereitet. „Es ist noch möglich, Kränze zu bestellen. Und wem es doch erst am Samstag auffällt, dem machen wir den Kranz dann für Montag oder Dienstag fertig“, sagt Kox. Mit etwas Verspätung lässt sich der erste Advent also auch noch feiern.

Wer seinen Kranz selbst zusammen bauen will, sollte auf die Sicherheit des Materials achten. Es käme ja regelmäßig vor, dass ein Adventskranz eine ganze Wohnung in Brand stecken könne. Deswegen sei es laut Ansicht der Floristin sicherer, die Kerzen auf kleinen Tellern auf den Kranz zu setzen, statt sie direkt ins Tannengrün zu stecken. Alternativ könne man so genannte „Safe Candles“ verwenden, bei denen eine am Boden eingebaute Kunststoffplatte das komplette Abbrennen der Kerze verhindert.

Bei den Kränzen liegen Kox zufolge derzeit Naturmaterialien im Trend. „Das ist ein riesengroßes Thema in diesem Jahr – zum Glück.“ Tannenzapfen, Zimtstangen, Eukalyptus und getrocknete Früchte finden sich ohnehin traditionell in der Weihnachtsdeko wieder. Im Zuge des gestiegenen Umweltbewusstseins scheinen sie einigen Menschen außerdem eine sinnvolle Alternative zu künstlichem Schmuck zu sein, gerade wenn sie selbst gesammelt werden und so keinen Müll produzieren.