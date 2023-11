Kriminalität in Moers Einbrecher verursachen Stromausfall

Einen Stromausfall in Teilen der Chemnitzer Straße und Wallstraße in Moers haben Einbrecher am frühen Samstagmorgen verursacht. Die Unbekannten waren in den Traforaum eines ehemaligen Zentrallagers eingedrungen und hatten an den Schaltschränken manipuliert. Gegen 6.30 Uhr informierte ein Anwohner den Energieversorger über einen Stromausfall in seiner Wohnung. Ein Versorgungsmitarbeiter stellte daraufhin den Einbruch fest.