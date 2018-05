Moers: Ein WM-Song wie ein Schuss von Müller

Moers Die Moerser Band Rockameier hat ein Lied zur Fußballweltmeisterschaft eingespielt. "Weltmeister 2018" erscheint heute und hat Ohrwurm-Potenzial. Ein Youtube-Video wurde schon über 4000 Mal angeklickt.

"Vierundfünfzig, vierundsiebzig, neunzig, zweitausendsechs , ja so stimmen wir alle ein . . ." - ach, was war das schön! Eine Fußball-WM ohne dazugehörige Musik ist eben undenkbar. In diesem Jahr singt Chartstürmer Jason Derulo die offizielle WM-Hymne "Colors". Wer deutsche Texte bevorzugt, kann auch bei Adel Tawil reinhören ("Flutlicht"). Wer sich aber komplett mit dem WM-Virus anstecken möchte, dem sei ein Song aus der Grafschaft empfohlen. Er heißt "Weltmeister 2018", kommt von der Moerser Rockabilly-Band Rockameier und geht ab wie ein Schuss von Thomas Müller: "Wir sind wieder da, wie jedes vierte Jahr. Wir holen den Pokal in Russland, ist doch klar. Wir sind niemals allein und alle stimmen ein: Wir werden Weltmeister, Weltmeister sein . . ." Zugegeben nicht besonders tiefschürfend, aber so ist Fußball nun einmal. Und den Refrain muss man gesungen hören. Das Ding bohrt sich durch die Gehörgänge in den Kopf und geht nicht mehr raus. Der klassische Ohrwurm.