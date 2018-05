Moers: Ein Weg für alle in den Schlosspark

Moers Sechs barrierefreie Zugänge zum Schlosspark und zur historischen Wallanlage sind in Moers geplant. Der erste Bau- abschnitt an der Krefelder Straße ist jetzt abgeschlossen.

Bis zu vier Meter beträgt der Höhenunterschied an der historischen Wallanlage. Wer auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen ist, musste bislang viel Kraft aufwenden, um "da hoch" und in den Park zu kommen - auf offiziell nicht barrierefreien Wegen mit einer Steigung von auf jeden Fall mehr als sechs Prozent. Das soll sich ändern. Sechs rollstuhl-, rollator- und kinderwagengerechte Zugänge zum Schlosspark und zur historischen Wallanlage sind in Moers geplant. Der erste Bauabschnitt an der Krefelder Straße ist jetzt abgeschlossen. An dieser Stelle endet der Wall.