Moers: Ein Prosit auf die Klompenkirmes!

Moers Der Ball bildet heute den krönenden Abschluss des viertägigen Jahrmarktes im Vluyner Ortskern. Heute Abend lüftet Holger Teller, Vorsitzender der Holzschuh-Freunde, das Geheimnis um das neue Klompenkönigspaar.

Auch in diesem Jahr hütet er das Geheimnis, um die Spannung zu halten. Heute lüftet er es. So können die Klompenfreunde am Abend im Festzelt auf dem Platz am Museum den Klompenball feiern, nachdem sie am Morgen mit Holzschuhen und Tracht durch den Vluyner Ortskern gezogen sein werden. Sie holen das amtierende Klompenkönigspaar Stefan und Jennifer Schütz ab, das an der Niederrheinallee innerhalb der Kirmesmeile wohnt. Weil der Weg zum Festzelt sehr kurz ist, legen die Holzschuhträger, die wie im letzten Jahr wieder über 350 werden sollen, und die Königskutsche eine Sonderrunde ein. Kurzentschlossene können noch am Montag für Umzug und Klompenball Holzschuhe bei einem Klompenmacher im Festzelt kaufen.