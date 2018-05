Klingelbeutel : Ein Nachsatz zu Pfingsten oder Wahrheit hat Konjunktur

Foto: Klaus Dieker

Moers Ich habe es immer für altmodisch gehalten, für unzeitgemäß und überholt. Ich habe immer gedacht, wer davon zu reden beginnt, der hat es nötig und sucht einen Ausgleich für einen Persönlichkeitsmangel. Schwache brauchen es oder Leute mit Defiziten. Aber doch ich nicht. Ich bin doch ein Tänzer, ein virtuoser Tänzer, der über die Minenfelder des Lebens hinwegtanzt. Nein, so ein Wort und so einen Anspruch brauche ich nicht. Und doch verspricht Jesus ihn gleich mehrfach. Seinen Jüngerinnen und Jüngern kündigt er den Geist der Wahrheit an.

Ist mit Jesu Geist noch von Wahrheit zu reden in einer Welt, in der schamlos gelogen wird? Hat nicht jeder seine eigene Wahrheit, eine ganz private, und gibt es nicht jede Menge unterschiedliche Wahrheiten, religiöse und politische? Wer seinen Johannes kennt (ich meine den, der das Evangelium geschrieben hat), der wird ahnen, dass dieses Wort Wahrheit in der Bibel einen höheren Stellenwert hat.

Wahrheit ist nicht selbst zu basteln, oder demokratisch zu ermitteln. Wahrheit ist nicht einfach so da, dass alle ergriffen vor Staunen davor stehen. Wahrheit ist klein! So klein, dass sie leicht übersehen wird. So klein, dass man sie nur mit Mühe erkennen kann.

Den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, den Jesus versprochen hat, zeichnen zwei Eigenschaften aus: Er tröstet. Wenn gleich wieder welche sagen, die Kirche und der Glaube habe immer nur vertröstet, so lehne ich mich zurück, zähle 2000 Jahre Kirchengeschichte und hinzu die große Zahl derer, die vertraut haben und geglaubt und sich getröstet wussten und höre mit ihnen: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.

Und die zweite: Er kennt den Sohn und den Vater. Gott, der Sohn und der trostvolle Geist sind eins. Sie tun das gleiche, sagen das gleiche, reden das gleiche. Alle sind alles nur gemeinsam. Und wer einen von ihnen kennt, kennt Gott. Wer aber diesen Gott kennt, der weiß:

Niemand, der den Geist der Wahrheit kennt, ist größer als ein anderer.



Niemand, der den Geist der Wahrheit kennt, ist bereit die Herrschaft des Todes zu akzeptieren.

Niemand, der den Geist der Wahrheit kennt, ist bereit, Fehler unverziehen zu lassen.

Niemand, der den Geist der Wahrheit kennt, fällt ins Bodenlose.

Es ist also vielleicht altmodisch und schlicht und unzeitgemäß und naiv von Wahrheit, der Wahrheit Gottes, zu reden - und doch ist es so nötig wie eh und je. Es ist festzuhalten am Geist der Wahrheit und seinem Trost, dem Vater und dem Sohn.

TORSTEN MAES, PFARRER AN DER EVANGELISCHEN STADTKIRCHE MOERS

(RP)