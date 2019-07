Erzählstunde beim SCI Moers : Ein märchenhafter Ausklang des Schuljahres

Moers Mädchen und Jungen der Uhrschule durften der Märchenerzählerin Sigrid Niederholz lauschen.

Eine Märchenstunde der besonderen Art haben Zweit- bis Viertklässler der Meerbecker Uhrschule im SCI-Jugendsozialzentrum an der Barbarastraße erlebt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Talent Vielfalt“ war dort am Nachmittag die Moerser Märchenerzählerin Sigrid Niederholz zu Gast und entführte ihre jungen Zuhörer eine Stunde lang in eine spannende Welt voller stolzer Königssöhne, lieblicher Prinzessinnen, verspielter Bärenkinder und starker Mäuschen.