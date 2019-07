Musik in Moers : Ein Kulturaustausch für junge Bands

Das Euro Rock Festival startet am 3. August wieder im Bollwerk 107 in Moers.

(mia) Ein intensiver Kulturaustausch junger Musiker findet vom 3. bis zum 10. August statt: Das Euro Rock Festival stellten Katja Roters und Jons Heiner vom Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 als Beteiligte am Dienstag vor. Der Festival-Auftakt ist seit 2018 im Bollwerk 107. Auch dieses Jahr startet es am 3. August ab 20 Uhr in der Kneipe mit Biergarten. Seit Anfang der 1990er Jahren veranstaltet das Kulturbüro der Stadt Duisburg mit dem Duisburger Musiker Peter Bursch das Euro Rock Festival. Zum ersten Mal fand es 1992 statt. „Ich hatte die Idee, dass junge europäische Musiker sich mit ihrem Bands untereinander treffen können. Wir wollen die Kommunikation und das Kulturverständnis junger Mensch in Europa fördern“, sagt Bursch. Die ursprünglichen Formationen der Bands werden dabei nach und nach aufgelöst und neue europäische Bands mit unterschiedlichen Musikstilen gegründet, erklärt der Musiker das Konzept. „Im Bollwerk treten die Bands noch in ihrer ursprünglichen Formation auf. In den weiteren Auftritten werden die Gruppen dann erst gemixt, und es werden neue Lieder zusammen geschrieben“, sagt Jons Heiner aus dem Team Bollwerk 107. Die jugendlichen Bands kommen dabei aus Duisburgs Partnerstädten: zum Beispiel Calais in Frankreich oder Vilnius aus Litauen. Auch eine Duisburger Band ist jedes Mal dabei. Dieses Jahr handelt es sich dabei um Bakali, ein Quintett mit einer Auswahl an deutschem Pop-Rock Liedern. 2017 begeisterte die Band die Zuschauer und gewann den regionalen Bandwettbewerb „Clash of Bands“ im Bollwerk 107.