Stadtentwicklung in Moers : Einen liebevollen Blick aufs Wallzentrum werfen

Moers Das „W“ im Wallzentrum lädt Moerser ein, auf einen gedanklichen Spaziergang durch die Stadt zu gehen. In einem virtuellen Diskurs sollen die Gäste jetzt das Gebäude neu entdecken.

Das Moerser Wallzentrum scheint eine wie aus der Zeit gefallene Immobilie zu sein: In die Jahre gekommen, lockt das Haus mit seiner langgezogenen Ladenpassage nur wenig Kundschaft an. Das „W“, das vom Moerser Schlosstheater mit Partnern initiierte „Zentrum für urbanes Zusammenleben“, möchte das Gebäude mit neuen Impulsen aus dem Dornröschenschlaf wachküssen und lädt die Bürger ein, sich in verschiedenen Projekten auf das Gebäude einzulassen. Für Dienstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, plant das „W“-Team nun die Fortsetzung der im September gestarteten Reihe „Diskurse zum urbanen Zusammenleben“ – wegen der Corona-Krise aber nicht analog im Wallzentrum, sondern online im Rahmen eines Zoom-Meetings.

Ging es beim ersten Diskurs noch um „Utopie und Realität“, so wollen die Veranstalter das Wallzentrum und sein Umfeld dieses Mal zusammen mit den Moersern virtuell „erkunden und erfahren“. Professor Nicolas Beucker, Fachbereich Design an der Hochschule Niederrhein , wird wieder die Moderation übernehmen. „Nachdem wir uns zunächst mit der Entstehungsgeschichte der Immobilie befasst haben, wollen wir im nächsten Schritt einen liebevollen Blick auf das Gebäude werfen und es perspektivisch neu denken.“ Zur Unterstützung hat Beucker zwei Referenten eingeladen, die sich als Experten mit Urbanität und Stadtentwicklung gut auskennen.

Anmeldung Wer an dem Diskurs per Zoom teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail an dasw@schlosstheater-moers.de oder meldet sich telefonisch unter 02841 9164921 an. Der Link wird dann per E-Mail zugesandt.