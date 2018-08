Ein deutscher Doktor aus Moers hilft in Tansania

MOERS Die „Germany Doktors“ sind gefragt. Einer dieser Mediziner ist Martin Bongartz, Orthopäde und Unfallchirurg am Krankenhaus St. Josef.

Auch in Uganda ist Bongartz im Einsatz und versucht, den Menschen dort mit den ihm zu verfügbar stehenden Mitteln zu helfen. Intensiv unterstützt wird er dabei von der Moerser Krankenschwester Antje Lohbeck, die an der zentralen Aufnahme in St. Josef tätig ist. „Hier haben wir im vergangenen Jahr rund 1600 Menschen mit Erfolg behandeln können“, so der Moerser Arzt. Die „Celebrate hope Germany“ unterstützt das Projekt finanziell.