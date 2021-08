Eigentümer kritisiert Stadt Moers : Ärger um Baulandausweis in Kapellen

Die Nachfrage nach Flächen für neue Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften ist groß – auch in Moers. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Moers Ein Eigentümer will im Achterathsfeld in Kapellen eine Fläche an einen Investor abgeben, der darauf 38 Häuser bis 2024 errichten könnte. Doch das Vorhaben geht nicht voran.