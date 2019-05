Kampagne in Moers : Eigene Homepage für die Darmgesundheit

Darmkrebsprävention im Internet: In Krankenhaus Bethanien arbeiten (von links) Kampagnenleiter André Filipiak, Oberarzt Christian Giesecke und Chefarzt Ralf Jürgen Kubitz an der Homepage von „Darmgesund in Moers“. Foto: Bettina Engel-Albustin / fotoage

Moers Die Kampagne „Darmgesund in Moers“ findet sich jetzt auch im Internet: „Unter www.darmgesund-in-moers.de gibt es alle wichtigen Informationen rund um das Thema Darmkrebsvorsorge“, so Kampagnenleiter André Filipiak aus dem Krankenhaus Bethanien.

„Die Internetseite stellt eine rund um die Uhr zugängliche Erstinformation für alle Moerserinnen und Moerser dar, die sich vor Darmkrebs schützen wollen und die sich fragen, welche Möglichkeiten der Vorsorge es gibt“, so Filipiak. Dass die Seite in den ersten Tagen bereits über 3000 Mal angeklickt wurde, zeige, dass es ein enormes Interesse an seriösen und verlässlichen Informationen in der Bevölkerung gibt. „Um Darmkrebs so früh wie möglich zu erkennen, sollten sich Frauen und Männer ab dem Alter von 50 über die Möglichkeiten der Darmkrebsfrüherkennung informieren. Menschen mit familiärem Risiko sollten schon sehr viel früher an einem Vorsorgeprogramm teilnehmen“, heißt es hierzu auf der Internetseite.