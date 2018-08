Eicker Wiesen: Mieter klagen über defekten Aufzug

Moers Seit einer Woche funktioniert der Aufzug im siebenetagigen Hochhaus an der Reinhold-Büttner-Straße 16 nicht mehr. Vor allem ältere Mieter haben Probleme.

„Es ist ein Elend!“, klagt eine Mieterin und fasst damit zusammen, was alle Nachbarn gerade empfinden. In dem siebenetagigen Hochhaus an der Reinhold-Büttner-Straße 16 ist seit einer Woche der Aufzug defekt. Darauf weist ein Hinweisschild des Wohnungsunternehmens Vivawest hin, das seither am Aufzug hängt. „Vier Wochen außer Betrieb“ ist darauf zu lesen. „Wie kann ein Aufzug bei so vielen alten und kranken Leuten defekt sein?“, beschwert sich Seniorin Sieglinde Fischer, die mühsam ihre Einkäufe in den dritten Stock trägt. „Mein Mann kommt gar nicht mehr die Treppe runter“, sagt Frau Hüffken aus der fünften Etage, „dabei hat er am Montag einen Arzttermin zur Bronchoskopie!“ „Es ist katastrophal, wie hier mit den Mietern umgegangen wird!“; „eine Unverschämtheit!“, beschweren sich andere Bewohner.