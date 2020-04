Eichenprozessionsspinner : Wie Moers gegen giftige Raupen vorgeht

Moers Jahr für Jahr kämpfen Kommunen gegen die Larven des Eichenprozessionsspinners – mit unterschiedlichsten Methoden. Was Spaziergänger, Sportler und Hobby-Gärtner jetzt wissen müssen.

Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea Linnaeus) ist ein eher unscheinbares Geschöpf. Trotzdem kann der graubraune Nachtfalter auch für den Menschen eine Gefahr darstellen. Zwar ist der Schmetterling an sich harmlos, doch seine Larven tragen Gifthaare, die auf der Haut und an den Schleimhäuten allergische Reaktionen hervorrufen können. Jedes Frühjahr geht die Stadt deshalb gegen die Verbreitung vor. Was Spaziergänger, Sportler und Hobby-Gärtner jetzt wissen müssen.



Herkunft „Der Eichenprozessionsspinner ist ein südeuropäischer Schmetterling, der wahrscheinlich aufgrund des Klimawandels und des Handels mit lebenden Eichen nach Deutschland gekommen ist“, erklärt Herbert Gubbels vom Moerser Naturschutzbund (Nabu). „Die Raupen leben gesellig und gehen in Gruppen von circa 30 Individuen im ,Gänsemarsch’ auf Nahrungssuche, daher der Name Prozessionsspinner.“