Besondere Ehrung in Moers : Ein Pferd als Botschafter für demokratisches und friedliches Miteinander

Besondere Ehrung in Moers

Moers Der sechsjährige Wallach „Ignatz von Herten“ hat in den vergangenen drei Jahren auf zahlreichen Trabrennen Preisgelder im Wert insgesamt 45 000 Euro erlaufen, die der Demokratie- und Toleranz-Schulung vor allem von Kindern und Jugendlichen in Herten zugutegekommen sind.

Es klingt ungewöhnlich – und ist es auch. Einem schwarzbraunen Traber mit dem Namen „Ignatz von Herten“ ist jetzt auf dem Moerser Schwarma-Hof an der Repelener Straße vom Bürgertraber-Verein Herten eine Pferdedecke mit der Aufschrift „Herten zeigt Haltung: Auf zwei und vier Beinen“ verliehen worden.

Der sechsjährige Wallach hat in den vergangenen drei Jahren auf zahlreichen Trabrennen Preisgelder im Wert insgesamt 45.000 Euro erlaufen, die der Demokratie- und Toleranz-Schulung vor allem von Kindern und Jugendlichen in Herten zugutegekommen sind. Die Ehrung des Trabers wurde deswegen in Moers vorgenommen, weil er auf dem Hof von Jens Schwarma lebt und dort auch von ihm trainiert wird, doch eigentlich ist „Ignatz“ ein „Kind“ des Hertener Bürgertraber-Vereins.