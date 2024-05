Ernennung zum Regionalbotschafter Wie sich ein Moerser für die NRW-Stiftung einsetzt

„Karl-Heinz Theußen möchte nun noch mehr Menschen im Kreis Wesel für den Naturschutz und die Heimat- und Kulturpflege begeistern“, hieß es in der Mitteilung weiter. Dass sich dieses Engagement lohnt, zeigten viele interessante Förderprojekte der NRW-Stiftung in der Region. Auch der Ort, an dem der neue Regionalbotschafter vorgestellt wurde, gehöre dazu – das Peschkenhaus in Moers wurde von 2013 bis 2015 mit einer Förderung der NRW-Stiftung saniert und barrierefrei erschlossen.