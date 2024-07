Das Richtige tun bei Bargeldfund Ehepaar aus Moers findet Bündel mit Geldscheinen – ein Erfahrungsbericht

Ein nicht ganz kleines Bündel Geldscheine liegt offen auf einem öffentlichen Gehweg – ohne offenkundigen Hinweis auf den Eigentümer; verloren gegangen, irgendjemandem aus der Tasche gerutscht. Einer Moerserin und ihrem Ehemann (Namen der Redaktion bekannt) ist genau das am Wochenende passiert. Nur: Was tut man korrekterweise in so einer Situation?