Ehejubiläum in Moers Edelgard und Günter Denkhaus feiern Diamantene Hochzeit

Kennengelernt haben sie sich 1960 in Italien im Rahmen einer kirchlichen Jugendfreizeit, geheiratet wurde 1964. Am 14. März feierten sie nun Diamantene Hochzeit (60 Jahre verheiratet): Edelgard und Günter Denkhaus. Günter Denkhaus, ehemals begeisterter Feld- und Hallenhandballspieler und späterer Schiedsrichter, ging im Betrieb seines Vaters in die Bäckerlehre und absolvierte anschließend die Meisterschule. Schließlich übernahm er die Bäckerei, in der seine Frau Edelgard dann mitarbeitete. In den Jahren 1965 und 1967 wurden die Töchter Petra und Heike geboren und die Familie war komplett. Ihre Sommerurlaube verbringen die Jubilare am liebsten in Spanien. Seit 2002 sind die beiden Großeltern von Enkelkind Pia.