Kaufangebot : Ehemaliges Finanzamt: Stadt Moers bietet mit

Moers Die Stadt Moers beteiligt sich am Bieterverfahren für das ehemalige Finanzamt Moers. Stadtsprecher Klaus Janczyk bestätigte einen Bericht der NRZ vom Donnerstag, nach dem die Stadt ein Gebot für die leerstehende Immobile an der Unterwallsraße im Stadtzentrum abgegeben hat.

Im Dezember 2018 hat das Finanzamt am neuen Standort in Kamp-Lintfort eröffnet. Seither sind die Moerser Gebäude ungenutzt. Der BLB hat ein Bieterverfahren eröffnet, das sich derzeit in der dritten Runde befinde. Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Stadtrat die Stadtverwaltung beauftragt, Kaufverhandlungen mit dem Land aufzunehmen. Die Stadt möchte, dass die ehemaligen Finanzamtgebäude einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden, von Räumen für die Arbeitsagentur oder der Außenstelle einer Hochschule war bereits die Rede. Zudem möchte die Stadt den Verlauf der historischen Wallanlagen in diesem Bereich künftig besser sichtbar machen. Für eine Nutzung zu Wohnzwecken kommt das Gebäude aus Sicht der Verwaltung wegen seiner Lage eher nicht in Betracht.