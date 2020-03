Stadtplanung : Finanzamt: Streit um Sieger des Bieterverfahrens

Der Eingang des früheren Finanzamts an der Unterwallstraße. Foto: Kilian Treß

Moers Es geht um die Bebauung des ehemaligen Finanzamt-Areals. Das Moerser Unternehmen GwB beansprucht den Sieg im Bieterverfahren für sich, das habe auch der Bau- und Liegenschaftsbetrieb bestätigt. Die Stadt favorisiert aber einen Bieter aus Düsseldorf.

Das Bieterverfahren um das ehemalige Finanzamt-Grundstück ist zwar abgeschlossen. Dennoch scheint offen, welcher Investor auf dem Innenstadt-Areal künftig bauen darf. Die Stadt favorisiert ein Unternehmen aus Düsseldorf – es soll sich um die BEMA-Gruppe handeln – dessen Konzept den Ratsfraktionen am besten gefallen hat. Die Düsseldorfer haben aber allem Anschein nach nicht das Höchstgebot für das Finanzamt-Areal abgegeben, sondern die GwB Gesellschaft für werthaltiges Bauen aus Moers.

„Wir haben vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) die schriftliche Bestätigung, dass wir die Meistbietenden sind und dass wir kaufen dürfen, wenn wir wollen“, sagte GwB-Geschäftsführer Joachim Marciniak am Mittwoch. Die GwB wolle ihr Recht wahrnehmen. Problem: Bei den Moerser Fraktionen ist das Konzept der GwB durchgefallen. Wenn es so sei, dann werde die GwB die Entwürfe ändern, sagte Marciniak. „Es ist nichts in Stein gemeißelt.“ Die GwB wolle 75 Prozent des Areals neu bebauen und 25 Prozent „revitalisieren“. Zu den 25 Prozent gehörte nach bisherigen Überlegungen auch der „Turm“, das Hochhaus, des Finanzamts – was der Moerser Politik wohl missfiel. „Wenn das an dem Turm scheitert, dann kommt der Turm weg“, sagte Marciniak dazu.

INFO Aus Neukirchen-Vluyn nach Moers gezogen Die GwB war früher in Neukirchen-Vluyn ansässig und war vor allem dort aktiv. Im neuen Niederberg-Quartier hat sie mehrere Gebäude hochgezogen, darunter die zur Niederrheinallee gelegene „Villa Niederberg“. Beim Projekt Finanzamt-Gelände wolle die GwB mit dem Architekten Fromme vom Architekturbüro Kohl und Fromme zusammenarbeiten, das die Revitalisierung und den Neubau des Moerser Rathauses geplant hatte.

Die Entwürfe von drei Bietern wurden den Fraktionen im Februar in nichtöffentlicher Sitzung anonym vorgestellt. Die des Düsseldorfer Investors gefielen am besten, weil sie besonders gut zu einem Rahmenentwurf passten, den die Stadt für das Areal verfasst hat. Nach den Entwürfen des Düsseldorfer Unternehmens soll für den ehemaligen Finanzamt-Parkplatz ein Wohngebäude mit Tiefgarage geplant sein. Die Finanzamtsgebäude an der Unterwallstraße sollen komplett abgerissen werden.

Ein neues Gebäude könnte die Arbeitsagentur aufnehmen (die nach Vorstellungen der Stadt möglichst aus der Hanckwitzstraße wegziehen soll). Auch ein Gebäude mit Räumen zum Beispiel für Büros und Firmen könnte entstehen, heißt es, sowie ein Gebäude für „gemischte Wohnformen“. Gut gefallen hat den Ratsfraktionen wohl auch, wie die Investoren das Areal künftig durch Übergänge an die Innenstadt anbinden wollen.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer betonte am Mittwoch, es sei in Gesprächen mit dem BLB und dem Finanzministerium vereinbart worden, dass der Sieger des Bieterverfahrens sich in seinen Entwürfen an die Vorgaben der Stadt halten müsse. Dies gehe auch aus dem Text der Ausschreibung hervor. Zwar stehe dort, dass der Verkauf der Liegenschaft zum Höchstgebot erfolge. Entscheidend sei aber die Einschränkung, es sei „erforderlich, dass sich die Interessenten im Zuge des Bieterverfahrens mit der Stadt Moers über ein tragfähiges Nutzungskonzept abstimmen“. Es werde „nicht möglich sein, diese Gespräche in eine Kaufvertragsverhandlungsphase zu verlagern.“ Für Freitag hat Fleischhauer sich mit Vertretern der GwB zu einem Gespräch verabredet. Der Bürgermeister zeigte sich optimistisch, „dass eine Entscheidung im Sinne der Stadt fällt – nämlich so, wie es der Rat beschlossen hat“.