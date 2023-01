Letztes Lichtspielhaus in Moers Investor verspricht: „Kino eröffnet dieses Jahr!“

Für Kino-Freunde, die sich schon lange auf eine Wiederbelebung des ehemaligen Atlantic freuen, gibt es jetzt gute Nachrichten: In Moers‘ letztem Kino sollen 2023 endlich wieder die Lichter angehen. „Wir werden in diesem Jahr definitiv eröffnen“, sagt Investor Abi Haidar. „Einen exakten Zeitpunkt kann und will ich heute zwar noch nicht nennen. Aber ich kann allen versprechen: Ich werde dieses Herzensprojekt zum Abschluss bringen – und es wird wunderschön!“