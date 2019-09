Integration und Sport : Ehemalige Schule ist jetzt Haus der interkulturellen Begegnung

Bürgermeister Christoph Fleischhauer (rechts) bei der symbolischen Schlüsserübergabe an Andreas Bögner vom Stadtsportverband und Hayat Ketfi vom Bunten Tisch. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Alle waren sie da: Vertreter von Politik, Verwaltung, Vereinen – was sich halt so trifft, wenn die Stadt etwas zu feiern hat. Aber die Mädchen und Jungen der Kita „Rasselbande“ stahlen ihnen bei der offiziellen Eröffnung des „Hauses der interkulturellen Begegnung“ in Asberg die Show.

Die Kleinen, deren Kita gleich nebenan liegt, sangen ein Lied und übergaben als Geschenk etwas, das nüchterne Naturen als runden Tontopf mit Blumen bezeichnen würden. Für die Kinder war es freilich eine „symbolische Weltkugel, aus der Leben sprießt“, wie Kita-Leiterin Birgit Grabo erklärte. Ach, wie schön!

Für Leben im „Haus der interkulturellen Begegnung“ sorgen der Bunte Tisch sowie der Stadtsportverband. Sie teilen sich die Räume der einstigen Grundschule, die später als Flüchtlingsunterkunft und noch später als Lager genutzt wurde. Dritter im Bunde ist der Bürgerfunk, der demnächst die Kellerräume beziehen darf. Für den Umbau konnte Moers 2016 aus einem Fördertopf des Landes zur Unterstützung der Integration schöpfen. So kam es, dass die Stadt von insgesamt fast 1,5 Millionen Kosten selbst nur knapp 100.000 Euro tragen musste.