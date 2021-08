Neubau für 100 Millionen Euro : Edeka Rhein-Ruhr eröffnet Unternehmenszentrale in Moers-Utfort

Rund 700 Mitarbeitende sind in dieser Woche in das neue Verwaltungsgebäude (oben im Bild) eingezogen. Der Frischemarkt (links) eröffnet am 1. September. Foto: Norbert Prümen

Moers Innerhalb von 22 Monaten Bauzeit wurde der Gebäudekomplex hochgezogen. Warum mit dem Einzug der Verwaltung die Arbeiten am Edeka-Platz aber noch nicht abgeschlossen sind.

27.000 dem Unternehmen vom Architekten „auf den Leib geschnittene“ Quadratmeter Bürofläche; 5,5 Hektar Außenlage für alle, nicht nur für Mitarbeiter, auch für die Bürger; 22 Monate Bauzeit – trotz Corona-Pandemie und Lieferschwierigkeiten; 100 Millionen Euro Investitionsvolumen: Der Neubau der Verwaltungszentrale von Edeka Rhein-Ruhr in Utfort, der am Freitagvormittag offiziell eröffnet wurde, liefert gleich mehrfach Superlative.

Geschäftsführer Dirk Neuhaus setzte bei seiner Begrüßungsansprache vor Politik und Baubeteiligten aber einen anderen Akzent: „Edeka ist eine Kooperation und die funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Nur so war es möglich, unser ehrgeiziges Projekt mitten in der Pandemie im Zeit- und Kostenrahmen planmäßig abzuschließen. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich bei der Stadt Moers, die uns überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, hier in Utfort eine neue Heimat zu finden.“

Info Großer Arbeitgeber und Ausbilder der Region Unternehmen Edeka Rhein-Ruhr betreibt im Verbund mit selbstständigen Kaufleuten in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Regionen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz rund 700 Vollsortiment-Lebensmittelmärkte unter den Marken Edeka und Marktkauf sowie mehr als 250 Getränkemärkte (mehrheitlich unter der Marke Trinkgut). Der Fleischhof Rasting und die Bäckerei Büsch gehören als Produktionsbetriebe ebenfalls zu Edeka Rhein-Ruhr.



Umsatz Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen mit Sitz in Moers erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro. Mit fast 50.000 Mitarbeitenden gehört es zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben in der Region.

Seit 1974 steht die Unternehmenszentrale von Edeka Rhein-Ruhr in der Grafenstadt. Bislang lautete die Adresse: Chemnitzer Straße. Jetzt gibt es in Utort einen Edeka-Platz. Der Neubau sei ein klares Bekenntnis zur Stadt und darüber hinaus zum Land NRW, betonte Neuhaus.

Rund 700 Mitarbeitende sind dort in dieser Woche eingezogen. Durch ein konstantes Wachstum in den vergangenen Jahren seien bei Edeka Rhein-Ruhr viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden, erklärte der Geschäftsführer. So entstanden zuletzt drei verschiedene Bürostandorte: an der Chemnitzer Straße, am Drennesweg und im Eurotec-Park.

Zusammen mit den Einschränkungen der Pandemie sei das zulasten der Nähe zwischen den Mitarbeitenden gegangen, sagte Neuhaus. „Voneinander lernen, sich gegenseitig helfen und neue Kolleginnen und Kollegen schnell einbinden – all das sind Erfolgsfaktoren, für die die Menschen bei Edeka Rhein-Ruhr stehen. Sie jetzt wieder zusammenzubringen und am gemeinsamen Standort diese Dinge bewusst zu ermöglichen und zu fördern, ist das Besondere an unserer neuen Verwaltung.“ Integriert in das Gebäude ist auch eine moderne Schulungsakademie. Zurzeit bildet Edeka im Rhein-Ruhr-Verbund rund 2000 junge Menschen in 20 Berufen aus. 750 Azubis haben alleine in diesem Sommer begonnen.

„Das ist eines der bedeutendsten Projekte für die Stadt und in jeder Hinsicht ein Gewinn für den Standort Moers und für Utfort“, hob Bürgermeister Christoph Fleischhauer bei der Eröffnung am Freitag hervor. Die Abwicklung sei immer von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit geprägt gewesen. „Was mich besonders freut: Edeka Rhein-Ruhr hat von Beginn an die Moerserinnen und Moerser mitgenommen. Dass die schöne Grünanlage ein Bürgerpark ist, zeugt von diesem Handeln.“

Mit dem Einzug der Verwaltung sind die Arbeiten am Edeka-Platz aber noch nicht komplett abgeschlossen. Am 1. September öffnen die meisten der Dienstleister und Einzelhändler für ihre Kunden. Neben dem Edeka-Center wird es wie berichtet ein Geschäft für Dekoration und Partybedarf, eine Reinigung, eine Apotheke und einen Schlüsseldienst geben, auch die Schülerhilfe, das Fitnessstudio FitGym 24 und ein Zahnarzt haben Räume gemietet.

„Damit bekommt Moers ein einzigartig dichtes Angebot für viele verschiedene Services und Einkaufsangebote. Gleichzeitig können wir das gesamte Spektrum der Edeka-Welt zeigen. Ob E-Center mit den Produkten aus unserer Großmetzgerei Rasting, Trinkgut-Getränkefachmarkt oder Büsch-Bäckerei – wir lösen uns als erste Edeka-Region vom Großhandlungslager und verbinden uns eng mit dem Einzelhandel“, sagte Neuhaus.

Der Moerser Stadtentwicklungsausschuss hatte im März 2016 der Planung eines Nahversorgungszentrums mit Verwaltung zugestimmt. Damals war bereits eine Eröffnung Ende 2018 in Aussicht gestellt worden. Dann zog sich das Verfahren aber hin. Anwohner protestierten, sie machten sich Sorgen wegen der Versiegelung von Grünflächen und befürchteten ein Verkehrschaos auf der Rheinberger Straße. Und der Regionalverband Ruhr sah Mängel in dem Einzelhandelsgutachten, das der Planung zugrunde lag und das Utfort als geeigneten Standort für das Nahversorgungszentrum ansah. Es dauerte, bis alle „Hausaufgaben“ gemacht waren: Im Februar 2019 erteilte die Stadt die Baugenehmigung.

15.000 Quadratmeter Natur mussten schließlich für das Projekt in Utfort weichen. Aber Edeka sorgt für reichlich Ausgleich: 41.000 Quadratmeter Wald wurden bereits 2018 im Stadtgebiet angepflanzt.