Neujahrsempfang der Niederrheinischen IHK in Duisburg IHK warnt vor Deindustrialisierung

In ihrer Ansprache widmete sich Mona Neubaur insbesondere auch der Energiepolitik. Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene „Zeitenwende“ hätten das Aus für das günstige Gas bedeutet. Deutschland habe sich abhängig gemacht und bei Putins Politik weggeschaut. „Dann wurde alles vom Kopf auf die Füße gestellt.“ Nun müsse man auf Erneuerbare Energien setzen – mit Unterstützung wasserstofffähiger Gaskraftwerke, um eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Den Weg dahin müsse eine Kraftwerksstrategie ebnen, die es aber immer noch nicht gebe. „Das dauert viel zu lange“, so die Ministerin. Schuld daran sei aber nicht allein das Bundeswirtschaftsministerium, sondern eine zu langsame Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Sie erinnerte an die Bedeutung der grünen Transformation in der Stahlindustrie – so seien im vergangenen Jahr der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister und der niederländische König in Duisburg gewesen. „Und warum? Weil es in Duisburg so schön ist? Ja – auch weil es in Duisburg so schön ist“, erklärte sie und dem Beifall der Gäste. Bekanntlich soll der Bau von perspektivisch mit grünem Wasserstoff betriebenen Direkt-Reduktionsanlagen die alten Hochöfen bei Thyssenkrupp in Duisburg ersetzen.