Fall Kazim Tatar aus Moers Auch Ex-Frau soll an Mordkomplott beteiligt gewesen sein

Da weiterhin der Verdacht besteht, dass an der Vorbereitung der Tat und der Beseitigung des Leichnams weitere Personen beteiligt gewesen sind, durchsuchten die Einsatzkräfte mit Unterstützung von Spezialeinheiten zeitgleich eine Wohnung in Wuppertal und in Dorsten. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.