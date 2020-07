Grafschafter Wirtschaft : Duftende Backwaren aus der Aumühle

Klaus-Dieter Wandschneider betreibt gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Winkel die Backstube an der Venloer Straße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Einen Tag lang begleiten wir Klaus-Dieter Wandschneider in der Backstube in der Moerser Aumühle. Sein Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr. Am späten Vormittag stehen die ersten Backwaren zum Verkauf bereit.

Seit 7.30 Uhr steht Klaus-Dieter Wandschneider an diesem Freitagmorgen in der Backstube der Aumühle. Um 11 Uhr erfüllt der Duft von frischem Brot den Raum. Die runden Roggenbrote, die auf dem Blech auskühlen, haben eine knusprig-dunkle Kruste. Daneben liegen Vinschgauer Gewürzbrote und -brötchen mit fein gemahlenem Kümmel darin. Auch ein Blech mit kleinen Mäusen aus süßem Hefeteig ist schon fertig. Die Rohlinge des Saatenbrotes liegen schon bereit, um in den Steinofen geschoben zu werden. In einem kleineren Ofen kann man den süßen Hefeteig in kleinen Backformen langsam aufgehen sehen.

Bäckermeister Wandschneider hat alles im Blick. Er hat sogar noch Zeit, um nebenbei Fragen zu beantworten, dem Fotografen Modell zu stehen und erste Kunden zu bedienen, die bereits an die Tür klopfen. Und das, obwohl der Verkauf doch offiziell erst um 13 Uhr beginnt. Doch Ingrid Bergmann aus Schwafheim ist früh dran an diesem Tag. Sie möchte die besondere Backstube erstmals ausprobieren.

INFO Die nächsten Backkurse in der Moerser Aumühle Donnerstag, 13. August Gebacken werden Buttermilchbrot, Vinschgauer und Prummetart. Freitag, 14. August Zubereitet werden Vinschgauerbrot, -brötchen und Nusszopf. Beginn und Dauer Die Kurse beginnen um 17 Uhr und dauern jeweils drei Stunden. Anmeldung Online über www.aumuehle-moers.de.

Alles ist angerichtet. Die Kundin hat die freie Auswahl bei den duftenden Roggenbroten und entscheidet sich zusätzlich für ein ungesüßtes Weißbrot. Die Brote sind noch warm und mit Liebe gebacken. Denn der 63-jährige Kamp-Lintforter ist Bäckermeister mit Leib und Seele, hat immer einen fröhlichen Spruch auf den Lippen. 24 Jahre lang hatte er eine Bäckerei in Kamp-Lintfort, nun arbeitet er einmal im Monat in der Backstube der historischen Mühle. Das Gebäude ist ein Schmuckstück am Rande des Freizeitparks, neben dem renaturierten Bachlauf des Moerskanals, an dessen Ufer man bis zum Schloss spazieren kann. Leider klappert die Mühle nicht mehr und das Rauschen der Autobahn und der zwei Hauptstraßen, an dessen Kreuzung die alte Mühle liegt, übertönt das Plätschern des Wassers.

Die Aumühle, auch Obere Wassermühle genannt, wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts gebaut. Sie ist damit eines der ältesten Gebäude der Stadt und dessen einzige erhaltene Mühle. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie unterschiedlich genutzt – als Stall, Scheune, Molkerei, Atelier und Wohnhaus. Im Jahr 2006 erwarb der SCI Moers das Gebäude.

Unterstützt durch die NRW-Stiftung und mithilfe der eigenen Werkstätten führte die gemeinnützige Gesellschaft umfangreiche Renovierungsmaßnahmen durch. So gibt es wieder eine Mahlkammer und seit 2011 ein neues Wasserrad. Doch leider reicht die Wasserkraft nicht aus, um es auch zu betreiben. Das Mehl für die Backstube kommt daher aus Grevenbroich. „Biomehl“, wie Wandschneider betont, „und wir verwenden Natursauerteig und keinerlei chemische Zusätze.“