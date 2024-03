Bedrohung in Moers Schulen in Rheinkamp wegen „Gefahrenlage“ geschlossen

An der Anne Frank-Gesamtschule in Moers-Rheinkamp hat es offenbar eine Amokdrohung gegeben. Wie die Stadt mitteilte, bleibt die Schule am Freitag (15. März) vorsichtshalber geschlossen. Wegen der räumlichen Nähe bleibe auch das benachbarte Gymnasium Rheinkamp sowie das Kulturzentrum Rheinkamp, in dem sonst ebenfalls Schulveranstaltungen stattfinden, geschlossen.