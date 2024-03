Mögliche Gefahrenlage in Moers Auch Berufskolleg für Technik bleibt nach Drohmail zu

Wie am Freitag (15. März) bekannt wurde, fiel auch am Berufskolleg für Technik (BKT) an diesem Tag der Unterricht aus. Der Kreis als Schulträger habe sich in Rücksprache mit der Schulleitung zu diesem Schritt entschlossen. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Pressestelle des Kreises auf Anfrage mit. Das Berufskolleg sei erst im Sommer 2023 in die neuen Schulräume eingezogen. Es sei nicht klar gewesen, ob die „technischen Routinen“ in einem Bedrohungsfall funktionierten. Dies solle am Wochenende geprüft werden. Am Montag solle der Unterricht am BKT wieder normal stattfinden.