Großeinsatz in Moers : Drogenrazzia: Polizei durchsucht Gebäude in Moers

Foto: dpa/Friso Gentsch

Moers/Duisburg Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am heutigen Dienstag in Moers sowie in den Duisburger Stadtteilen Hochfeld, Meiderich und Homberg im Einsatz. Die Maßnahmen richten sich gegen mehrere Beschuldigte, die im Verdacht stehen, als Mitglied einer Bande mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel zu treiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken