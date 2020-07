Moers/Kamp-Lintfort : DRK: Blutspenden sind jetzt wichtig und sicher

Moers/Kamp-Lintfort Die Krankenhäuser schalten nach dem Corona-Lockdown wieder in den Normalbetrieb, planbare Operationen finden wieder statt. Wie der DRK-Blutspendedienst (bsd) West mitteilt, werden deshalb jetzt wieder mehr Blutspenden benötigt. Aber es gibt ein Problem.

Wer Blut spenden will, muss sich laut DRK keine Sorgen machen: Die Abläufe bei allen Blutspendeterminen seien so angepasst, dass weiterhin ein sehr hoher Schutz für die Blutspender gewährleitet sei, heißt es. Auch für die Empfänger von gespendeten Blut bestehe kein Anlass zur Sorge. Sars-CoV-2 werde nicht im Rahmen einer Bluttransfusion übertragen.

Die nächste Möglichkeit, Blut zu spenden besteht in Kamp-Lintfort am Dienstag, 28. Juli, von 9.30 bis 18.30 Uhr im DRK-Haus an der Gohrstraße 74 und in Moers-Eick am Freitag, 31. Juli, von 15 bis 18.30 Uhr im Gemeindehaus St. Ida, Eicker Grund 102.