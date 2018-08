Drittes Terrassenkonzert der Saison im Bollwerk

Moers : Gute Musik und ein paar Gläser Wiskey

Das Aachener Duo „Lights Out“ eröffnete das dritte „Terrassenkonzert“ der diesjährigen Saison. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Beim dritten Terrassenkonzert der Saison im Bollwerk ging die Post ab.

Auf der Terrasse vor der Kneipe „Bollwerk 107“ konnte man am Freitagabend zunächst noch die Grillen zirpen hören. Doch damit war spätestens Schluss, als das Aachener Duo „Lights Out“ das dritte „Terrassenkonzert“ der diesjährigen Saison eröffnete. Die beiden Musiker sind in Moers keine Unbekannten, denn sie haben bereits beim „Rock-It-Festival“ im Bollwerk gespielt. Mit ihrer Mischung aus Indie- und Pop-Musik, in der sich auch Einflüsse des Grunge, Hip-Hop oder Funk finden lassen, war das Duo schon bei mehreren Radiosendern wie 1Live, WDR2 oder Radio Hamburg zu Gast.

Im April dieses Jahres haben die Musiker ihre dritte EP mit dem Titel „Focused“ veröffentlicht und sind mit den neuen Songs sofort bundesweit auf Tour gegangen. Ausgerüstet mit Akustikgitarre und Synthesizer spielten „Lights Out“ im Bollwerk allerdings auch Lieder der beiden früheren EPs „selftitled“ aus dem Jahr 2013 und „We became a city“ von 2015.

Trotz der kleinen Besetzung entwickelte das Duo dabei einen erstaunlich dichten und vollen Klang. Daran hatte auch die ausdrucksstarke und voluminöse Stimme des charismatischen Sängers einen gehörigen Anteil, der sichtlich Freude am Auftritt hatte und das Publikum immer wieder zum Mitsingen animierte. Lediglich beim Wechsel in die höheren Lagen der Kopfstimme ging das Volumen des Gesanges fast gänzlich verloren. Mit Songs wie „Payday“, „Every-where“, dem etwas süßlichen „Not this time“, „Circles“ oder „Jellyfish“ stellten die beiden Musiker allerdings unter Beweis, dass sie über eine äußerst abwechslungsreiche Palette an Stilrichtungen verfügen.



„Der Butterwegge“, der das Publikum beim „Terrassenkonzert“ anschließend mit Solo-Gesang und Akustikgitarre unterhielt, brachte ebenfalls viel „Bollwerk“-Erfahrung mit. So hat der gebürtige Duisburger, der seit zwei Jahren in Moers-Utfort wohnt, bereits Konzerte im „Bollwerk 107“ gegeben, bei denen er von seiner Band begleitet worden ist.

Stetig unterbrochen von launigen Plaudereien in schnoddrigem Ruhrpott-Charme und dem einen oder anderen Schluck aus dem stets gut gefüllten Whiskey-Glas, präsentierte er den Zuhörern einige Lieder, die auf seinen beiden Alben „Liebe – Lyrik – Alkohol“ und „Auf Asche“ zu finden sind. Angefeuert von zahlreichen Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern, die sich als große Fangemeinde auf der „Bollwerk“-Terrasse eingefunden hatten, sang „Der Butterwegge“, der in Duisburg die Kneipe „Indie“ betreibt, neben den herrlichen Trinker-Balladen „Der letzte Schluck“, „Herr der Gläser“ und „Wasser des Lebens“ auch das bissige „Betrunken und verliebt“.