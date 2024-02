Kein dritter verkaufsoffener Sonntag in Moers „Das falsche Signal an den Handel“

Das Moerser Stadtmarketing bedauert die Ratsentscheidung gegen einen dritten verkaufsoffenen Sonntag in der Moerser Innenstadt in diesem und im kommenden Jahr. Wie berichtet, hat das Gremium am Donnerstag in einem denkbar knappen Votum – mit 26 zu 25 Stimmen – die Freigabe abgelehnt.