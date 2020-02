In der Moerser Innenstadt : Drei Verletzte nach Unfall mit Niag-Bus

Unfall zwischen Pkw und Niag-Bus auf der Repelener Straße. Foto: Josef Pogorzalek

Moers An der Kreuzung Repelener Straße/Mühlenstraße ist am Montagmittag einen Niag-Bus der Linie SB 30 mit einem Auto zusammengestoßen. Nach ersten Informationen geschah der Unfall gegen 14 Uhr. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde drei Menschen leicht verletzt: Zwei Busfahrgäste erlitten einen Schock, eine Person, die in dem verunfallten Auto saß, verletzte sich am Knie.