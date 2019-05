Verfahren gegen die drei Männer eröffnet : Familie soll mit Cannabis gehandelt haben

Die drei Angeklagten und ihre Anwälte mussten sich vor der Auswärtigen Strafkammer des Landgerichts Kleve in Moers verantworten. Foto: Jana Marquardt

Moers Ein Moerser (56) soll mit zwei Söhnen Marihuana im Keller angebaut haben. Die Ermittler fanden auch Waffen.

Drei Moerser müssen sich seit Mittwoch vor Gericht wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in vier Fällen verantworten. Ein Moerser (56) und zwei seiner Söhne hatten laut Anklage professionell Cannabis im eigenen Keller angebaut. 2,8 Kilogramm soll die Familie zwischen Februar 2016 und April 2017 geerntet und gewinnbringend verkauft haben. Die Ermittler fanden bei einer Durchsuchung 112 erntereife Cannabispflanzen und weitere Drogen. In der Einliegerwohnung des jüngeren Sohnes wurden laut Anklage außerdem zwei Gasschusswaffen, ein Schlagstock mit Gassprayfunktion und ein Dolch sichergestellt.