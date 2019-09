Konzert in der Dorfkirche Repelen : Musikalische Weltgeschichte in schönen Stimmfarben

Moers Der Projektchor Stimmfarben sang in der Repelener Dorfkirche die schönsten Chormelodien aus Oper und Musical.

In chronologischer Reihenfolge machten die Sängerinnen und Sänger Halt bei den Großen der Musik; sie begannen im 18. Jahrhundert. Wesentliches aus Mozarts „Zauberflöte“ in verkürzter Fassung, so Roswitha Rogall, gab es zu Anfang. Als gelungen erwiesen sich die kleinen thematischen Einführungen, die der Chor zu den jeweiligen Komponisten, ihrem Werk und der Entstehungszeit beisteuerte. Schnell sprang der Funke auf das Publikum über. Während Mozarts „Zauberflöte“ und Verdis „Aida“ schnell den Komponisten zuzuordnen sind, „gibt es oft Opern ohne bekannte Titel und ohne Komponistennamen, die jedoch bekannte Melodien enthalten“, so Roswitha Rogall. So beispielsweise die Oper „Lakmé“ von Léo Délibes. Schon bei den ersten Klängen, die Birgit Franzen (Sopran) und Katharina Friedrich (Sopran) im Blumenduett anstimmten, erkannte das Publikum die bekannte Melodie wieder.