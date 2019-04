Schulstandort Moers : Diskussion um Zukunft der Realschule

Zuletzt wurde die Pattberg-Realschule Anfang/Mitte der 1990er Jahre umgebaut. Foto: Heinrich-Pattberg-Realschule

Moers Der Stadtrat hat grünes Licht für den ersten Bauabschnitt zur Sanierung gegeben. Offen ist, wie viele Züge die Heinrich-Pattberg-Schule künftig haben wird.

Die Sanierung der Heinrich-Pattberg-Realschule kann starten – wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Wie berichtet, hat das der Stadtrat in der vergangenen Woche mehrheitlich so beschlossen. Das bedeutet: grünes Licht für den ersten Baubabschnitt, zu dem der Bau einer Mensa und eines Verwaltungstrakts gehört. Die Kosten dafür schätzt die Verwaltung derzeit auf rund drei Millionen Euro. Über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz übernimmt der Bund 90 Prozent.

In mehreren Abschnitten soll das Schulgebäude an der Uerdinger Straße in den kommenden fünf bis sechs Jahren für insgesamt rund 13 Millionen Euro auf Vordermann gebracht werden. Im zweiten Schritt wird das Hauptgebäude saniert, schließlich sind weitere Gebäude und das Zentrum für Hauswirtschaft, Informatik und Technik an der Reihe.

Info Hausmeisterwohnung mit 180 Quadratmetern Beratungsbedarf Thema wird wohl auch noch mal die Sanierung der 180 Quadratmeter (!) großen Hausmeisterwohnung sein. Laut Stadt garantiert eine solche an der Realschule ein Stück weit soziale Kontrolle.

Nach der Sanierung sollen an Moers’ einziger verbleibender Realschule dann wahrscheinlich nur noch drei statt bislang vier Eingangsklassen (Züge) gebildet werden – nicht, weil der Schule die Anmeldungen fehlen, sondern aus Kostengründen.

Die Stadt als Schulträger bekomme für jeden Schüler, der nicht aus Moers kommt, zwar einen Betrag, der decke aber bei Weitem nicht die realen Kosten ab, erklärt Schuldezernent und Beigeordneter Claus Arndt. „Tatsächlich ist das, was eine Kommune am Ende für auswärtige Schüler draufzahlt, erheblich.“ Der Schulausschuss soll sich deshalb demnächst noch einmal mit der Frage befassen, wie viele Schüler an der Pattberg-Realschule künftig aufgenommen werden sollen. Nicht nur die CDU sieht die von der Verwaltung aufgestellte Bedarfsanalyse kritisch. Baulich gibt es eine Option für mehr.

„Die Bedarfsanalyse sollte hier von einer Vierzügigkeit ausgehen“, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Brohl im Rat. „Wir glauben, dass die Mehrkosten von 800.000 Euro an dieser Stelle gut investiertes Geld sind und wir so auch für Schüler aus anderen Städten interessant bleiben.“ Berufsschulcampus und Realschule im Paket könnten ein Anreiz für Familien sein, nach Moers zu ziehen.