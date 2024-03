Diskussion in Moers Fragen zur Krankenhausreform bleiben offen

„Die Finanzierung unserer Krankenhäuser ist nicht erst seit heute ein drängendes Thema“, erklärte der Moerser Bundestagsabgeordnete Jan Dieren zur Einführung und verglich die anstehende Reform mit einer „Operation am offenen Herzen“, Sein Kamp-Lintforter Landtagskollege René Schneider stellte dagegen in seiner Begrüßungsansprache vor allem den „Erhalt der Krankenhauslandschaft in dem doch recht ländlichen Kreis Wesel“ in den Vordergrund. „Ja, das stimmt“, pflichtete ihm anschließend der Moerser SPD-Franktionsvorsitzende Atilla Cikoglu bei: „Die Verantwortlichen haben angesichts der zu erwartenden Veränderungen Angst um die Zukunft ihrer Krankenhäuser und darum, ihre Fachkräfte am Wohnort zu halten.“