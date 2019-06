Diskussion in Moers : Expertenanhörung zum Thema Straßenbaubeiträge

Diskussion in Moers

Moers „Wir wollen die Straßenausbaubeiträge abschaffen, um Anlieger zu entlasten“, erklärt der Moerser SPD-Landtagsabgeordnete Ibrahim Yetim.

Wenn kommunale Straßen erneuert werden, entstehen Grundstückseigentümern zum Teil erhebliche Kosten. Die SPD-Landtagsfraktion will die Straßenausbaubeiträge deshalb abschaffen. Im November 2018 einen Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht. Am morgigen Freitag, 7. Juni, findet im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags eine Expertenanhörung zum Vorhaben statt.